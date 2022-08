Eesti lossis saab soetada endale soodsama hinnaga korteri kui Lasnamäel

Kui tavaliselt on müügis kogu mõis korraga, siis nüüd on Laitse lossis müügil kahetoaline korter. Hind on aga sealjuures nii soodne, et ka tavainimene saab tunda end lossihärra või -prouana. Nii et maakoduna võib soetada talu asemel ka korteri lossi.