Anna teada, kuidas oled kriisiks valmistunud või mõnes varasemas hakkama saanud!

Kui oled olnud ükskõik millisel põhjusel hädaolukorras, siis saada oma hakkama saamise lugu. Mis täpsemalt toimus, mis sind selles olukorras aitas ja mida tagantjärgi targemana teisiti teeksid? Elulisi kogemusi hakkamasaamisest on täna meieni kindlasti jõudnud ka läbi sõprade Ukrainast, jaga ka neid.

ERMi direktor Kertu Saksa sõnul on rasketes oludes ellujäämine meie rahvuskultuuri osa, kust materjali leiab nii pärimusest kui tänapäeva argielust. „Kogemuste talletamine ja näituseks kujundamine saab olema põnev protsess ning kindlasti on oodatud just kõik need nutikad peedist pesumasinad, mis inimesi hädas on aidanud,“ lisas Saks.

„Hädaolukordades on kinnitust saanud tõde, et valmis olles on toime tulla kergem. Seda nii hädasolija kui ka päästjate seisukohalt vaadatuna,“ lausus Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala ning lisas, et kriisi- või hädaolukorra võivad põhjustada nii tormid kui üleujutused, tulekahjud ja reostused. Kuid samuti välised agressioonid, sh küberrünnakud jne.

Naiskodukaitse arendusspetsialist Elisa Jakson rääkis, et inimeste teadlikkus valmisoleku vajalikkusest on iga aastaga kasvanud, kuid seda paljuski seetõttu, et olukordi tuleb ette järjest enam, olgu selleks siis tormid, lumetormid või kuumalaine. „Kuidas toimida, kui ühendus maailmaga on katkenud, kuid kraanist vett ei tule, pikemaks ajaks kaob küte või võimalus sisse lülitada elutähtsad seadmed? Need on reaalsed olukorrad, mis on pannud toidu- ja joogivarude tähtsusest aru saama ning Ole valmis! nõuande äppi omale alla laadima,“ lisas ta ja märkis, et seepärast on inimeste kogemused ohuolukordadeks valmistumisest kuldaväärt praktiline info.

ERM ootab kuni 31. oktoobrini lugusid rahvalood.ee kaudu elektrooniliselt või kohapeal. Lugusid oodatakse kolmel teemal:

vanavanemate lood minevikust,

meie tänased tormi- ja üleujutuste kogemused,

näited inimeste ohuolukordadeks valmistumisest täna.