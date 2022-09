Veise-peedikotletid, mis toovad taldrikule rohkem köögivilja

Tavalistele kotlettidele vahelduseks on mõnus näiteks teha hoopis veisehakkliha-peedikotlette – hea viis ka pere pisemaid peeti sööma meelitada. Huvitav on see, et lapsena tundus ema toimetusi kõrvalt vaadates kotlettide tegemine meeletult ajamahuka tööna, siis tegelikult nii see pole.