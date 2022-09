16. oktoobrini saab esitada kandidaate Muinsuskaitseameti aastaauhindadele

„Eestis on 12 muinsuskaitseala: Tallinnas, Valgas, Tartus, Pärnus, Võrus, Paides, Viljandis, Kuressaares, Rakveres, Haapsalus, Lihulas ja Rebalas. Kõik need on võluvad naabruskonnad, kus toimetavad nii ettevõtted kui elanikud, koolid kui kohvikud. Muinsuskaitsealad pole ainult turismimagnetid, siin on iga päev kellegi kodu, kellegi töökoht või klassiruum,“ ütleb Liisa Pakosta.

„Muinsuskaitseala on keskkond, kus naabri ilus uks tõstab kogu tänava väärtust. Kui keegi on midagi muinsuskaitsealal õnnestunult teinud, siis teeb see paljudele rõõmu ja muudab päeva paremaks, samas kipuvad terve ala väärtust kokku andvad detailid jääma rambivalgusest välja. Seekord tahame eraldi tähelepanu pöörata ka argisema kiitmiseks ja esiletõstmiseks. Muinsuskaitseala on üle aegade elanud tänu headele naabritele, hoolivatele ettevõtetele ning vanas ja väärikas keskkonnas õpetuse andjatele. Et saaksime suurepäraseid näiteid esile tuua, kutsume kõiki muinsuskaitsealade elanikke ja organisatsioone häid tegijaid leidma ja nendest teada andma!“ teeb Pakosta üleskutse.