Konkursi „Eesti kauneim maakodu 2022“ võitjad on selgunud!

Kauneim maakodu

Kauneimaks maakoduks tunnistas žürii Siret Kivistiku ja Joel Põhja maakodu Lõuna-Eestis Rõuge vallas. Kaheksa aastat tagasi Eesti ääremaale kodu rajama hakanud paar on jõudnud nende aastatega ehitada maalähedase, stiilse ja maitseka talukompleksi. Privaatsus, avarus, suur tiik ja isiklik liivarand annavad sellele kohale erilise aura. Selge visioon, lihtsus ja samas terviklikkus on märksõnad, mis selle maakodu esile tõstavad. Hooneid on mitu ja igaühel oma funktsioon, ent kõik need moodustavad ansambli ja ühtse terviku.

Žürii hindas ka pererahva oskust vana ja uut orgaaniliselt siduda ning sisekujunduse julget värvilahendust. Küllap see viimane otsustaski võitja.

Kauneim aed

Kauneima aia tiitli sai Helve Vaarmanni Elurikkuse aed, mis asub Anija vallas Alavere külas. Tegemist on pisut ebahariliku iluaiaga, sest see ei ole rajatud koduõuele, vaid olude sunnil selle kõrvale. Kõigest viie aastaga on perenaine suutnud luua lopsaka ja julgelt värviküllase aiaruumi, kus peale inimeste tunnevad end hästi putukad, siilid, konnad ja aialinnud.

Helve aed on hea eeskuju ja parim näide, kuidas kehvapoolset maad arukalt harides ja toites ning ise taimi jagades, teistest aedadest „päästes“ või seemnest kasvatades on lühikese ajaga võimalik luua vaimu ja hinge kosutav aiaruum. Peale iluaia leiab sealt uhke sirelite kollektsiooni, tarbeaia, kasvuhoone, ravimtaimede aia, marjaaia ja tiigi.

Kauneim kõrvalhoone

Kauneim kõrvalhoone asub Põlvamaal Tuuliku talus. Krista ja Tarmo Varul on ehitanud talu üles ligi 30 aastat. Peale elumaja, sauna ja kõrvalhoone ehib nende taluõue nüüd uhke savikoda. See on ehitatud peremehe esiisade laotud müüridele, millest pidi saama laut. Laut aga ei valminudki, sest puhkes sõda ja pererahvas küüditati hiljem Siberisse. On omamoodi sümboolne, et aastakümnete tagusest laudamüürist on saanud lõpuks justkui lõpliku lepitusena ehitis, kus asub nüüd perenaise savikoda, mis leiab iga päev rakendust ja pakub rõõmu ka teistele keraamikahuvilistele.