Nutikate lahendustega terrassil käib pere suvine elu, kuna sinna mahuvad nii köök, elutuba kui ka päevitamise ala

„Ega meil mingit selget plaani ega joonist terrassi tegema hakates ei olnud. Seda, et terrassile pääseks otse maja tagauksest, soovisime küll kohe. Vana köögimööbel, mis uue köögi valmimisel üle jäi, oli orientiiriks tagumise külje pikkuse paika panemisel ning teiselt küljelt pani ehitusele piiri ette vana õunapuu,“ tutvustab peremees Arne pere loomingulist lähenemist terrassiehitusele. „Ehitasimegi nii, et muudkui vaatasime, kuidas nüüd oleks mõistlik edasi minna. Muide, täisnurki on suveköögil ainult kaks, kõik ülejäänud on kas lai- või teravnurgad.“