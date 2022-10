Kauneima maakodu konkurss tõi ilu silmadesse ja rõõmu südamesse

Ootan igal aastal põnevusega meie konkurssi, et sõita Eestimaa eri nurkadesse, kohtuda toredate ja tegusate inimestega, saada inspiratsiooni ning kirjutada neist lugusid meie ajakirja. See on aasta kõige põnevam aeg, et laadida endasse ja jagada lugejatega inimeste loovust, pealehakkamist, nutikaid ideid ja lahendusi ning suurt armastust oma kodu vastu.