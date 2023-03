RETSEPTID | Õlivabad ahjus küpsetatud sõõrikud

Me kõik teame klassikalisi õlis valmistatud sõõrikuid. Kas oled aga proovinud ahjus küpsetatud sõõrikuid? Mina ka polnud. Ahjus küpsetamiseks on vajalik selleks otstarbeks mõeldud sõõrikuvorm. Mina kasutan vormi, millel on 12 auku ehk sõõrikud tulevad klassikalisest sõõrikust väiksemad. Vormi ostsin Prismast.