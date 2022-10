Ema ja poeg Aino ja Ain on jaganud maakoha niimoodi, et elumaja on ema päralt, aga Ain ehitas endale elamise vanasse lehmalauta. Kõik ehitustööd on Ain ise teinud ja nagu näha, on tal annet ja stiili ka sisekujunduse peale. Peremehe hea vormi- ja värvitaju, oskuslikult valitud detailid – valgustid, tapeedid, tekstiilid – teevad selle kodu moodsaks ja omanäoliseks.