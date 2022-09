Lehtpõõsahekki on mõistlik istutada sügisel, vaata kuidas seda teha

Ilma hekkideta ei saa aias kuidagi hakkama. Krunti piirav kuni paarimeetrine roheline piire varjab võõraste pilkude eest ja loob turvalise tunde aias olemiseks, peale selle kaitseb ka tuule eest. Madalamate hekkidega saab aeda liigendada ja need on heaks taustaks värvikatele lilledele ja ilupõõsastele. Kääbushekkidega on tore ääristada peenraid ja aiateid.