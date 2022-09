Eestis on aretatud 18 mustasõstra- ja 6 vaarikasorti, osa neist sobib hästi koduaeda

EMÜ Polli aiandusuuringute keskuse vanemteadur Ave Kikas ütles, et uue sordi aretamiseks kulub 15 aasta jagu aega. „Meil on palju lootustandvaid aretisi, aga kui hakkad ühte ja teist nüanssi vaatama ja tahad, et uuel sordil oleks võimalikult palju häid omadusi ja need jääks pikalt püsima, siis võtabki asi kaua aega,“ selgitas ta. „Uued sordid peavad erinema vanadest.“