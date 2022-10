Ohhoo! Pollis aretati musta sõstra sort, millel on rohelised marjad

Välismaiste sortide valik poodides on väga lai, kuid Eestis aretatud marjakultuuride sordid on mõeldud just siinsetesse kliimatingimustusse, arvestades ka külma talve. Eestis on aretatud 18 mustasõstra- ja 6 vaarikasorti, osa neist sobib hästi koduaeda