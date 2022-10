Maakodu lugejamäng | Kuidas suvi kaunilt purki panna

Eriline lemmik on saialille ja kassinaerise kombinatsioon. Enda tarbeks ma valmis segusid ei tee, vaid hoian igat taime eraldi purgis, et vastavalt tujudele ja vajadustele teesegu valmis teha. Minu suur lemmik on õhtuti salvei-, piparmündi- ja kummelitee, hommikuti aga kuldkollane nurmenukk ja üheksavägine. Kassinaeris küll maitset juurde ei anna, aga lisan seda aeg-ajalt ka oma teedesse või maitseveele, et anda juurde elamust – nimelt värvivad õied vee türkiissiniseks ning kui lisada ka paar tilka sidrunimahla, muutub tee hoopis lillaks.

Minu lemmik teetaim on nurmenukk. Säilitan teed läbipaistvates purkides siis jääb ära igasugune purkide sildistamine. Samuti meeldib mulle teed tehes miksida erinevaid taimi näiteks meliss koos pärnaõitega, samuti on mõnus kooslus piparmünt nurmenukuga.

Hoiustame kõike seda head puupliidi kohal väikesel riiulil klaaspurgikestes. Sildid pole tarvilikud, sest peale vaadates on selge, mis on mis.

Säilituspurke ma eriti kaunistanud pole, sest osa purke, mis ma olen vanast aidast leidnud, on juba ise nii ilusad. Riiul, kus purgid asetsevad, on samuti meie pere ilus käsitöö. Olen purkidele lisanud maaläheduse tunde lisamiseks jutenööri. Lihtsuses peitub võlu ja ilu.

Laureen Vierland

❤️

Nii kaua, kui ennast mäletan on minuga alati kaasas käinud ravimtaimede varumine. Nimelt on minu mõlemad vanaemad olnud väga suured taimetargad ning looduseusku ning seetõttu on ravimtaimedel minu maakodus eriline tähendus. Pärnaõiega meenub mulle alati südasuvi ja minu armas Türi vanaema ning vaarikavarreteega lapsepõlves Kablis veedetud rannapäevad.

Kevaditi hakkan piiluma, kas juba on kuskil märgata mailasi, kuna sea sai alati lapsena vanaemale korjatud. Lisaks pärnaõiele ning vaarikavartele olen sel aastal varunud lemmikuid enda koduaiast ning heinamaalt - naistepuna (mis on hea looduslik viis ärevuse ning depressiooni leevendamiseks), piparmünti, kibuvitsa, põdrakanepit, nurmenukku, nõgeseid, angervaksa, rukkilille ning kaselehti - sellest kõigest saab kokku segada just vastavalt meeleolule ja vajadusele parima teesegu.

Et kogu see aromaatne ning maitsev seltskond ka silma all püsiks, palusin enda kallil kaasal valmistada meile kööki teeriiuli - seeläbi saan pidevalt katsetada uusi teesegusid ning ei unusta mõnda ammust lemmikut sahtlinurka. Säilituspurgid on lihtsad ning ajatud ja sildid olen sildimasina abil valmis meisterdanud. Pimedateks sügis- ning talveõhtuteks on piisavad teevarud olemas ning hea meelega jagan neid sõpradegagi.

Mariin Kärp

❤️

Olen varunud tee valmistamiseks piparmünti, naistepuna, nõmm-liivateed, tüümiani, salveid, pärnaõisi, kummelit, vaarikavarsi, lavendliõisi, kibuvitsa-, pihlaka- ja astelpajumarju ning sidrunikoort. Astelpajumarju säilitan sügavkülmas ning valmistan -marjadest ja ingverisiirupist maitsvat teed. Ülejäänud taimed ja marjad kuivatan. Säilitamiseks kasutan taaskasutatud klaaspurke ning paberkotte, millele kleepisin isetehtud etiketid. Sidumiseks kasutasin rustikaalpaela.

Värviküllast oktoobrikuud!

Marina Orlova

❤️

Olen usinasti õppinud tegema põdrakanepist Ivan tšaid, mille varud eelmisest aastat on nii suured, et see aasta juurde ei teinud. Segasin seda ka põdrakanepi siniste ja rooside punaste õitega, et tee eriti ilus oleks.

Meeldis ka mustsõstralehe-vaarikalehe tee segu. Muidugi on mul veel pärnaõisi, piparmünti ja kortslehte (mis tõesti aitab köha kontrolli alla saada).

Aga purke ma ei kaunistagi, nö kommipurgid on isegi ilusad.

Liina Hantson