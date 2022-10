Täna on viimane päev osaleda Maakodu lugejamängus - korjatud teetaimed ja nende säilitamise purgid!

Et kogu see aromaatne ning maitsev seltskond ka silma all püsiks, palusin enda kallil kaasal valmistada meile kööki teeriiuli - seeläbi saan pidevalt katsetada uusi teesegusid ning ei unusta mõnda ammust lemmikut sahtlinurka. Säilituspurgid on lihtsad ning ajatud ja sildid olen sildimasina abil valmis meisterdanud. Pimedateks sügis- ning talveõhtuteks on piisavad teevarud olemas ning hea meelega jagan neid sõpradegagi.