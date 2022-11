Vana lauda vundamendile ehitati ruumikas terrass ja väliköök

Aasa tõmbab suured lükanduksed avali ja me fotograafiga ei oska muud öelda kui ahhetada. Meile avaneb avar, valgusküllane ja väga originaalse puitkonstruktsiooniga ruum. Siia on ehitatud kamin ja pliit, köögiosa, ruumi keskel on suur söögilaud. Akendest avanevad järvevaated muutuvad ilmast ja aastaajast olenevalt kogu aeg. Need oleksid nagu maalid, millel loodus vahetab pidevalt värve.