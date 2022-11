MAAKODU KAANELUGU | Teatriinimeste kodu on ammu valmis, aga majaga läheb veel aega!

„Meie saime tuttavaks ühel sünnipäeval. Mina olin esimest aastat Linnateatris tööl ja Kaarel oli saanud just NO99 tegevjuhiks. Sel sünnipäevapeol võitis Kaarel viktoriini ja mina sain teada, et ta pole mitte ainult tark, vaid ka vaimukas… Kolm aastat hiljem me abiellusime,“ ütleb Ursula ning võtab sõrmest abielusõrmuse, et selle sees olevat kirja täpsemalt uurida.