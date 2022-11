Tallinna abilinnapea tahab kolida keset metsa. „Ma ei leidnud siin mitte ühtegi viga!“

„Kui ma oleksin teadnud, kui piinarikas on teha vanast majast uus, siis...“ jätab Kaarel lause lõpetamata. Kümne aastaga on koerast üle saadud, järgmise kümnega saadakse kindlasti üle ka sabast. Süsimust labrador Süsi pole kindel, kas räägitakse temast. Vilkeni on tema kodu palju rohkem kui linnakorter. Süsi on maal õnnelik, kuigi ta arvatavasti ei tea, mida sõna „õnn“ täpselt tähendab. Küll oskab ta rõõmu tunda võimaluse üle olla piiramatult vaba! Iseasi, kas ta tahabki piirideta vabadust kasutada.