MÕTISKLUS | Kuidas kilpjalg kõrvitsataldrikusse astus

Et kuidas kilpjalg taldrikkõrvitsasse astus? See on pikk jutt, kuid pimedasse novembriõhtusse, hingedeaja küünlavalgusesse mahuvad juba ka pikemad jutud ja nokitsemised. Taustaks paneme käima Lenny Kravitzi loo „It ain't over til' it's over...“, lonksame kõrvale kuuma õunamahla ja hammustame peale kaneeli- või kardemonisaia.