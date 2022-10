Tormiderohke aasta - tänavu on kindlustus hüvitanud mullusest 60 protsenti rohkem kahjujuhtumeid

2022. aastal on Seesam kindlustus hüvitanud 60 protsenti rohkem kahjujuhtumeid kui samal perioodil möödunud aastal. „Suurim hüvitis oli 16 000 eurot ja seda just katusevahetuse eest. Suurte kulude tõttu tuleks katuse peale mõelda aastaringselt,“ ütles Seesam kindlustuse varakahjude valdkonnajuht Kristel Kobi. „Kui varasematel aastatel on jäänud silma mingid perioodid, kus tormiga seotud kahjusid on rohkem, siis sel aastal paistab, et torme on olnud stabiilselt igal kuul.“