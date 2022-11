Marek Sadam: pole seda kunagi varjanud, et mul on loomadega kergem kulgeda kui inimestega

Annan endale täiesti aru, et Donna elu pole minuga kerge. Meie elustiil kujuneb ennekõike minukeskselt. Ainus privileeg on ehk aeg, mida Lääne-Eesti pikakarvaline minuga praktiliselt iga minut koos veedab. Paljud niipalju aega ei pühenda. Oma kodust paremat koerale pole, see on kindlaim paik. Donna veedab palju aega võõrastes kohtades ja ööbib hotellides. Inimesele lihtne, koerale kindlasti stress ja seda tuleb hoolega jälgida. Näen selgesti, kuidas koju jõudes langeb tal koorem seljast ja saabub magusaim uni. Loomulikult magab ta voodis. See muidugi ei tähenda reeglite puudumist, aga kui esitad reeglid lemmikule, tee selgeks endagi omad.