Kala-kartulivorm kõige levinuma kalafileega

Pese ja koori kartulid, tõsta suurde potti, kalla vesi peale (vett peaks olema nii palju, et kartulid on veega kaetud), maitsesta vesi soolaga ning keeda 10 minutit. Keetmisaja algust arvesta momendist, kui vesi läheb keema. Kui 10 minutit on möödas, kurna vesi ning jäta kartulid hetkeks kõrvale, et nad jahtuksid.