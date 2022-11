Uued aiandusnipid sai ise järele proovitud

Tänavu kasvatasin esimest korda nuikapsast ja tulemus oli väga maitsev. Ka baklažaanitaim andis kolm kopsakat vilja, nii et olen rahul. Katsetasin ruutpesitsi kartuli kasvatamist – mulda torgatud kartulid katsin põhukihiga. Ei tulnud rohida ega mullata, ainult saak üles võtta ja see oli üllatavalt hea.

Maakodus töötades tegelen päevast päeva aiandusteemadega ja katsetan põnevad asjad oma aias järele. Muidugi jagame hüva nõu ka lugejatega! Paberajakirja maht on piiratud, kuid Maakodu veebilehel ilmub iga päev mitu huvitavat lugu ja Maakodu Facebookis jagame nii õpetlikke videoid kui ka muud põnevat. Mul on väga hea meel, et meil on sinna tekkinud tore kogukond, kus on juba üle 16 000 liikme. Seal jagatakse nii oma kogemusi kui ka pilte aiast ning arutatakse päevakorral olevaid teemasid, see teeb aedniku elu aina huvitavamaks!