Aedniku öökapiraamat | Loodusaia taimed

„Kui külmad hävitavad viimased õied, algab paljude inimeste jaoks aasta kõige süngem periood. Koltunud taimed lõigatakse maha, kulu riisutakse kokku ja kogu suvine ilu rändab komposti või lõkkesse. Tulemuseks on laastatud maastik, mis asub rinda pistma vihma, tuule, külmade ja pika laastava talvega. Tõeliselt sünge.

Eriti sünge on see neile lindudele, kes on talvituma jäänud. Nad väldivad taolisi aedu iga hinna eest. Seal ei leidu midagi söödavat. Sünge on see ka aia omanikule, kes peab järgnevad kuud istuma selg akna poole, sest aias pole mitte midagi huvitavat näha.“