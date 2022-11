Teistmoodi kõrvitsapüreesupp ja marineeritud kõrvits

Sellel aastal otsustasin, et jõululaual serveerin enda marineeritud kõrvitsat. Ja ma ei tea, mis vale pilt mulle igasugustest hoidiste tegemistest on maalitud, aga need on tundunud mulle alati eriti suure ettevõtmisena. Tegelikkuses ei olnud asi üldse nii raske.