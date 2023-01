Baltimaade vägevaimat puukooli rajati 50 aastat

Kokaudzētava Baltezers, eesti aiandusfännide kõnepruugis tuntud kui Baltezersi puukool, on Läti pereettevõte. Juba kolmandat põlve tegutsevad nad selle nimel, et muuta maailma imeliste taimede abiga kaunimaks. Puukooli müügiplats on muljet avaldav: 10 000 m² suurusele alale on elegantselt paigutatud üle 600st eri sordist kohalikus kliimas vastupidavaid ilutaimi, kusjuures valdav osa ilupõõsaid ja -puid toodetakse kohapeal. Teistelt Läti aianditelt võetakse müüki peamiselt suve- ja püsililli.