2022 TOP lugu | Maire Aunaste uus kodu Portugalis ehitati valmis telefoni teel

„Kogu seda mäekülge omav perekond tahab ühte tükki müüki panna. Näe, teeraja lõpus on madal leivaahjumaja, sealt edasi on elumaja seinad. Jaanus võib selle ju üles ehitada,“ ütles maakler ja pikkade sorgus juustega Jaanus noogutas. Tulevikupilt rohelusse uppuvast arhailisest „oma majast“, mis on tegelikult rohkem oma koobas, pani mind kiiresti halle ajurakke liigutama.