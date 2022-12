Õlelilled on värskena kaunid, kuid kuivatatult pärgades ja kimpudes imeilusad

Mullu suvel lasin end ära võluda pärlmutterroosa õiega hariliku õlelille ehk kattelehise käokulla sordil ‘Swiss Giant’. Just elusa õiena andis ta mu valgetes toonides kimbule palju elamuslikkust juurde. Kiindumus on kasvanud vaimustuseks, mille tulemusena ootavad kevadel külvamist kaheksa õlelilleseemnete pakki, kus on sorte klaarvalgest kirsipunaseni, pärlmutterroosast põletava oranžini.