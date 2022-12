Jõulukaunistuste roheline korja ise aiast ja metsast

Ehkki tundub, et meie laiuskraadil kipub looduses talviti rohelust nappima, ei pea see paika, kui hoolikalt ringi vaadata. Nii metsast kui ka iluaiast leiab piisavalt palju igihaljaid kaunitare. Kõiki aias kasvavaid okkalisi aga kodustesse seadetesse sättida ei maksa – näiteks jugapuu ja sabiina kadakas on mürgised. Mõni on jälle liiga haruldane või liialt noor, selleks et temalt igal aastal oksi lõigata.