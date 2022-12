Käsitööõpetajatest paar, kes armastab kodu tuunida: Meie puhkame ehitades!

Paistab, et kõik on valmis ja enam pole vaja suurt midagi teha? „Päris nii see siiski pole. Meie elu on selline, et istume maha, võtame kohvi, räägime ja siis… Siis juba tulebki idee, et see või teine asi võiks olla teisiti.“ Raivo tunnistab, et enam ei teki tal mingit muret, et sinna on juba vesi veetud ja kas me nüüd ikka hakkame lammutama.