Liia ja Raivo: „Meie puhkame ehitades!“

Liia ja Raivo kodu lugu sai alguse sellest, et Liia ostis endale uueks elukohaks Naistevalla maja. „Kuna mu töökoht asub samas kandis, ei laiendanud ma otsinguala väga kaugele ja see kahandas valikuid. Kõigi nähtud kohtade hulgast tundsin end siin kohe väga hästi ja see sobis ka mu lastele. Aga pilt, mis siin praegu avaneb, on meie mõlema käe järgi tehtud. Ühist kodu hakkasime sellest majast kujundama siis, kui kokku kolisime.“