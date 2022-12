Eva Luigas: Ka vähemast võib rõõmu tunda

Ka tänavusest kevadest meenub vaid positiivset – näiteks see, et ei olnud ühtki ootamatut kuumalainet. Tänu sellele, et ilm oli stabiilselt pigem jahedapoolne, said sibullilled õitsemisest viimast võtta. Kuumalaine oleks selle ilu kärinal paari nädalaga läbi põletanud.

Minu meelest võib heana sellest aastast tulevasse kaasa võtta ka jälle ausse tõusnud kasinuse.

On ju pigem normaalne teha ise natuke rohkem ja osta vähem, püüda mitte laristada ega toitu raisata. Kasvatada endale ise ja kui osta, siis pigem omamaist ja tuttavalt talunikult. Märgata teisi inimesi ning piirata isepäiselt pea laiali otsas ringi tuhisemist. Vaadata üksteisele silma ja tõdeda, et olgu mis on, me saame nende keeruliste aegadega hakkama. Me jääme ellu ja oleme edaspidi tänu sellele kogemusele paremad, targemad ja hoolivamad.