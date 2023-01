Koirohi oli meie esivanematel üks tähtsamaid ravimtaimi, kuid Euroopas kuulus peente napside koostisse

Kui nüüd aastate järel mõtlen, kus meie maavanaema aias koirohi kasvas, siis ma ei mäleta. Võibolla ei kasvanudki ja toodi kimp naabri käest? Oma kogemusest tean, et koirohi on üsna tujukas taim, aeg-ajalt olen ikka saanud kelleltki juurejupi ja siis ta kasvab paar aastat, aga ühel kevadel on temast äkki eluvaim kadunud. Võibolla ei taha see taim minuga koos elada, aga ma olen olnud visa – toon ta ikka ja jälle oma aeda.