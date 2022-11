Kõige laiemalt kasutatav alternatiiv rahalisele omafinantseeringule või omafinantseeringu summa vähendamiseks on lisatagatis – see tähendab, et laenuvõtja pakub lisaks ostetavale kinnisvarale täiendavaks tagatiseks mõne teise korteri või maja. Reeglina peaks lisatagatis kuuluma laenutaotlejale, kuid näiteks Coop Pank aktsepteerib ka vanematele ja vanavanematele kuuluvat kinnisvara.