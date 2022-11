Enamus eestimaalastest kipub mitu korda päevas ilma põhjuseta külmiku ust avama

Äsjasest uuringust selgus, et 60% Eesti elanikest piilub oma kodus külmikusse keskmiselt neli korda päevas, ilma et selleks oleks otsest vajadust ehk kannatab külmiku avamise sündroomi all. Kallimaks muutunud elektri tõttu toob see kaasa lisakulu.