Ekspert annab nõu | Kas vanad aknad restaureerida või vahetada uute vastu?

„See, kas aknad restaureerida või vahetada, oleneb eelkõige akna materjalist ja selle hetke olukorrast. Kui aken on omal ajal tehtud eritellimusena ja sellel on vähegi kunstilist ja ajaloolist väärtust, siis tasub see igatahes restaureerida,“ kirjeldas akende ja uste restaureerimisettevõtte Scandinori juht Madis Tarum.