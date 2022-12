VIDEO | Soomes lööb laineid papptaldrikutest ja purgist tehtav jõululatern

Igal aastal on isemoodi jõulutrendid, kuid aina menukam on ise tegemine. Põhjanaabrite juures on tänavusel advendiajal muutunud eriti popiks sellise jõululaterna meisterdamine. Varem on seal olnud popp riidepuudest jõulutähekese tegemine - vaata õpetust.