Lumepuhurid lähevad nagu soojad saiad, üllatajaks on akulumelabidad

„Lumekoristusmasinate müük on võrreldes eelmise aastaga kasvanud ligikaudu 15 protsenti,“ ütles veebikaubamajade Kaup24 ja Hansapost meedia- ja kommunikatsioonijuht Kristiina Vahesalu lisades, et lumepuhureid ostetakse varasemast küll rohkem, aga parimat müügitõusu näitab lumesahkade kategooria – populaarseimad on sahad, mida saab paigutada aiatraktorite ette.