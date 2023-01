Kassi üürija: ahvivaimustuses kassi- ja koeraomanikud on ebameeldivad

On üsna tüütu, aga paraku levinud nähtus, et mõnel töllerdab kodus mingi kass või koer. Peremees või -naine ei mõista, et soe suhe võiks jääda tema ja selle looma vahele. Mina isiklikult katsun kassist rääkimisest hoiduda. Ma ei lange vaimustusest põlvili, kui kusagil mingi kass tuima paneb, videod vurrukeste kangelastegudest mind ei eruta. Ahvivaimustuses kassi- ja koeraomanikud on ebameeldivad.