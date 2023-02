Valge kodu Viljandimaa ridaelamus, kus lapsed peavad lemmikutena kanu

Elupõlise tallinlasena Viljandimaale kolinud Mariliis Tallo kinnitab, et ta elu on nüüd kolm korda ilusam ja elamine kolm korda suurem ning linnaelu pole nende perel põhjust taga igatseda.

Mariliis läks koos lasteaiaealise tütre Liisbetiga kümme aastat tagasi Viljandisse tööle ja üüris seal esialgu korterit. „Mu isa rääkis ikka, et küll ma Tallinnasse tagasi tulen,“ ütleb Mariliis, aga midagi sellist ei juhtunud. Selle asemel kohtus ta Marekiga ja aasta pärast vahetas oma Viimsi korteri Viljandimaal Päri külas asuva ridaelamuboksi vastu. Ostuajal kõpitsemist vajanud elamine on praeguseks täielikult renoveeritud. Nüüd on nende pere ka kahe ühise poja – Marteni ja Marcus Andrease võrra suurem.