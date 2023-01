Kaevamisvaba aed | Alustame algusest - miks ei mõju kündmine ja kaevamine mullale hästi

Köögiviljakasvatuses ollakse harjunud traditsiooniliselt kündma/kaevama ehk tegema seda, mida on tehtud juba aastakümneid. Aga mis siis juhtub, kui saad teada piisavalt palju infot, et teha oma köögiviljaaed lihtsasti hallatavaks, nauditavaks ja rõõmutoovaks, külluslikuks nii toidukasvatamise kui ka silmailu poolest? Minuga juhtus just nii.