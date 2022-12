SUUR ÜLEVAADE | Kõik tänavused kauneima maakodu konkursi kodud, aiad ja kõrvalhooned!

„Kindlasti olnuks odavam see vana maja maha lammutada ja uus ehitada,“ kinnitavad Siret ja Joel kui ühest suust.

Siret ja Joel tutvusid kümme aastat tagasi. Juba siis rääkis mees oma unistusest – isiklikust maakohast. Paar aastat hiljem jäi ta silm peale sellele talukohale.

Paik oli räämas – küün, laut ja saun kokku kukkumise äärel –, ent avarus ja privaatsus võlusid paari jäädavalt. Vanal taluhoonel on ligi 115aastane ajalugu, nii et uute omanike käsi ei tõusnud seda maha lõhkuma.

Sauna ehitades otsustas Joel ühendada vana uuega – hoone südameks on arhailine saun, mille ümber on ehitatud avar ja uus tuba, lae all ööbimiskohad külaliste jaoks.

Kes on suvel autoga Alavere ja Rasivere vahet sõitnud, on tõenäoliselt tee ääres märganud uhket lilleaeda. See on Loo talu Elurikkuse aed, mis võitis tänavuse konkursi aia kategoorias.

„Sirelite õitseajal hakkavad autod tee ääres kinni pidama. Alguses ma arvasin, et masinaga on midagi juhtunud ja vajatakse abi. Aga olid hoopis aiahuvilised,“ räägib Loo talu perenaine Helve Vaarmann.

See, et tulevane aed hakkab kandma Elurikkuse aia nime ja ideed, oli Helvele küll algusest peale selge. „Mul on eriline laps, aga tal on suur loodusehuvi – talle meeldivad putukad ja konnad, nende seltsis võib ta pikalt aega veeta. Lisaks tegeleb ta linnuvaatlusega. Seepärast tahtsingi, et ka rajatav aed oleks neile tegelastele meelepärane. Veel andis tõuke see, kui ma kolm aastat kohalikus koolis lastele loodusainete tunde andsin. Siis ma järsku avastasin, et isegi maalapsed ei tunne meie kohalikke taimi. Tundus hea mõte rajada selline õppeaia moodi koht, kus saaks ekskursioone vastu võtta,“ selgitab Helve.

Kauneim kõrvalehitis on Krista ja Tarmo Varuli Tuuliku talus, Palutaja külas Kanepi vallas Põlvamaal.

„Kui tahad abikaasat kodust ära, siis ehita talle õuele keraamikamaja!“ naljatab Tarmo.