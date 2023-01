Oma kogemus | Kuidas möödunud aastal päikesepargi tootlus oli ja kas jäime plussi

Õnneks oleme kokku puutunud ka positiivsemate külgedega: ära on jäänud igakuine elektriarvete tasumine, soodsamaks on muutunud transport, sest meil on elektriauto. Ei saa salata, et pika päikesepaistelise kevade ja troopikat meenutava suvega on võimalik peale elektriarvete tasumise ja elektriauto laadimise koguda ka arvestatav ettemakse talviste arvete katteks ning saada võrku müüdava energia eest ka taastuvenergia toetust.