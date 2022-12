Apelsinikreemiga jõulutort üllatab sööjaid vürtsikuse ja kreemisusega

Apelsinikreemiga jõulutort, mis on kaunistatud kuivatatud apelsiniketastega.

Jõulutordile teeb jõuluseks piparkoogimaitse ja nagu tordile kohane, on see kaetud ohtra kreemiga, mis on apelsinimaitseline (soovitame kasutada ökoapelsine, mida pole kemikaalidega pritsitud).