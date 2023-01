HÜVA NÕU | Mida vaadata ja mida vältida maakodu soetamisel

Maakodude ostjaid on erinevaid - on neid, kes soovivad maamaja aastaringseks elamiseks, kuid ka neid, kes otsivadki vaid suvekodu kus aeg-ajalt puhkamas käia. Samuti leidub ka ettevõtjaid, kelle soov on tuua ühele kinnistule kokku nii tootmine kui ka elukoht.