Päikesega saab kütta tuba ja vett, ilma paneele võrku ühendamata

Autonoomse, st võrguvaba (ehk off-grid) lahenduse puhul on peale päikesepaneelide vaja võimalust energiat salvestada, et siis võrguettevõtte rikete korral varem toodetut kasutada. Salvestamiseks on aga vaja akut või soojusenergia salvestit. Milliseid energiasalvesteid ja muid lisaseadmeid autonoomseks energiatootmiseks vaja läheb ja millised võimalused selleks on, selgitas Tallinna Tehnikaülikooli emeriitdotsent füüsik Arvo Mere.