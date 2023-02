Missugused varutoiteallikad valida, et elada üle elektrikatkestused

Kui elektrist sõltuv küte kaob, oleneb toatemperatuuri languse kiirus otseselt hoone soojustusest. Hästi soojustatud hoonetes langeb temperatuur talumatu tasemeni päevi, aga kehvasti soojustatud hoonetes võib see juhtuda üleöö. Pikas perspektiivis on mõistlik hoone tervenisti soojustada, aga maamajade puhul on kiiremad meetmed näiteks uute kolmekordse klaaspaketiga akende paigaldamine ning eluruumide ja katusealuse õhuruumi vahelise lae soojustamine.