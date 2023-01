Naiskodukaitsjad teevad Ukrainasse saatmiseks kaevikuküünlaid ja koguvad selleks küünlavaha

Esimese tunniga oli koos sada purki ja saabus selgus, et tegelikult võiks küünlateo ise käsile võtta. Kuna ta on naiskodukaitsja, kaasas ta Tartu ringkonna naised ja nüüd meisterdavad nad kord nädalas paarikümnekesi koos kaevikuküünlaid.

Inimesed on uskumatult abivalmid

Kaevikuküünal põleb 4-5 tundi, neist esimesed neli tundi heleda leegiga, andes valgust, aga ka sooja. Küünla peal saab soojendada vett ja teha süüa.

„Meil on läinud väga hästi. Uskumatu, kui abivalmis inimesed!“ ütleb Merli Keerup. Lisaks plekkpurkidele on toodud ka põlemata küünlajääke.

Detsembri alguses saadeti Ukrainasse 120 ja jõulude ajal veel 230 kaevikuküünalt. Praegu on 50 küünalt valmis ja ootavad transporti, aga usinasti jätkatakse ka küünalde valamist. Praegu on materjali paarisaja jaoks – inimesed on lahkelt annetanud.

Ehk võiks kodus kaevikuküünlad valmis teha ja hoopis need tuua? „Eelistame, et teeme need ise, kuna seal on üpris palju erinevaid nüansse, mida oleme avastanud – kuidas teha nii, et need küünlad ei tossaks, milline papp on hea ja mis kõrguseni taht teha, et see transpordil viga ei saaks,“ selgitas eestvedaja.

Löö kaasa!

Inimesed saavad küünlavaha ja -jääke tuua Tartus Lutsu raamatukogu keskkogusse ja harukogudesse, üks kogumispunkt on Aparaaditehase juures ning mitmetes ettevõtetes ja koolides.

„Selle projektiga kaasaminek on olnud meeletu. Kui alguses hakkasin beebigruppidest purke küsima, siis pakuti mitmekümne kaupa, tegemist on ju selliste asjadega, mille muidu ära viskaks,“ rääkis ta. „Nüüdki kutsus raamatukogu kogunenud vahale järele. Mõtlesin, et seda on paar kasti, kuid terve auto pagasiruum sai vahakotte täis!“

Kuna seda pole kusagil hoida, sõidabki ta uue küünlateoni ringi, auto pakiruum silmini vaha täis. Mõni teine hoiab kogunenud purke või vaha esikunurgas. Nii et nüüd on tekkinud puudus laoruumist, kuhu saaks küünlateoks vajalikku toorainet ja valmisküünlaid ladustada. Kellel on autoga ligipääsetav ruum Tartus pakkuda, võiks ühendust võtta merli.keerup@gmail.com.