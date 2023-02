MAAKODU KAANELUGU | Tagasi Setomaale kolinud naine sai 6-aastase poja emaks ja valiti ülemsootskaks

„Mul oli kogu aeg teadmine, et kunagi tulen siia elama. See on ju ikkagi minu kodu. Olen viies põlvkond selles talus,“ räägib ta. „Tallinnas elades oli mu kõige suurem hirm, kuidas ma maale kolides hakkama saan, linnas on ikkagi mugav elu ja kindel palk.“