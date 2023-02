Lumikellukeste maailm on rikas, mõned õitsevad kevadel, teised sügisel

Lumikelluke on väike sibultaim, tavaliselt kahe, aga vahel ka kolme lehega, mis kasvavad otse sibulast. Õitsval taimel on harilikult üks, vahel harva kaks ja mõnel üksikul sordil ka kuni kolm õievart, mille tipus on üks valge rippuv õis kolme lühema sisemise ja kolme pikema välimise õielehega. Sisemised õielehed on roheliste märkidega – enamasti ühega (harilik lumikelluke, kurdlehine lumikelluke), vahel kahega (suureõieline lumikelluke, õbluke lumikelluke).