Mõtisklus | Kingin endale roosid, lumeroosid

Mäletate, kuidas Raja Teele Joosep Tootsiga kosjajutte ajades kõigepealt just iseennast Ülesoo perenaiseks pakkus? Milline lapsesuu! Elu on näidanud, et just lapse suust tarkuseterad kukuvadki. Korja vaid üles ja pane sobivasse substraati idanema!